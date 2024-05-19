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Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Львів (618196) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
17300,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
16881,99
Економія: -83,15 грн
16798,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
17949,18
Економія: -1032,91 грн
16916,27 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Всього: упаковка (2)
17292,99
Економія: -494,15 грн
16798,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
16798,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Всього: упаковка (1)
17457,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (5)
18363,50
Економія: -1399,90 грн
16963,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (1)
16798,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
16798,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
16798,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
18330,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
19203,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
20825,79
Економія: -3715,95 грн
17109,84 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
18363,50
Економія: -1399,90 грн
16963,60 грн