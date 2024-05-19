Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Львів (618196) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21