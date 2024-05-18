Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Харків (618196) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23