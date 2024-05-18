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Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Харків (618196) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
18359,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
17457,64 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
17457,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
17457,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
17457,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (1)
19203,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 2
Всього: упаковка (1)
17981,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
16798,83 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
17300,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
18117,00
Економія: -905,85 грн
17211,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
18693,97
Економія: -1842,96 грн
16851,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (2)
19318,94
Економія: -2307,86 грн
17011,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
19324,53
Економія: -2486,43 грн
16838,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
19800,39
Економія: -2813,26 грн
16987,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (11)
16881,99
Економія: -83,15 грн
16798,84 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
17300,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
17457,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
17500,00
Економія: -536,40 грн
16963,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
18991,39
Економія: -1937,75 грн
17053,64 грн