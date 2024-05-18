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Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (618196) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
17300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
17457,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
17457,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
17457,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
18359,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
17457,64 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
17300,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
16798,83 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
18117,00
Економія: -905,85 грн
17211,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
18864,26
Економія: -2013,25 грн
16851,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (2)
19038,47
Економія: -2027,39 грн
17011,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
19665,01
Економія: -2677,88 грн
16987,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
19868,96
Економія: -3030,86 грн
16838,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
17300,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (11)
16881,99
Економія: -83,16 грн
16798,83 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
17300,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
16798,83 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
17457,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
19203,39 грн