Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (618196) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
В інших містах:
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Мед-сервіс
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Харків, просп. Науки, 39
Аптека
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Київ, вул. Ревуцького, 15
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Ялтинська, 6
Свк фарм
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Сосюри, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Миру, 2/3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А