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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м темно-синий, №1 - Одеса (683599) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
112,17
Економія: -5,65 грн
106,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -30,00 грн
93,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
100,17
Економія: -3,35 грн
96,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (1)
100,01
Економія: -3,19 грн
96,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
123,69
Економія: -16,41 грн
107,28 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом