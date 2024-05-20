БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м темно-синий, №1 - Одеса (683599) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Театральна, 5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом