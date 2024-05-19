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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м синій, №1 - Київ (683598) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
152,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
154,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
152,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
153,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
152,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
153,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
152,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
152,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (2)
154,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
154,56 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
99,00
Економія: -2,97 грн
96,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (2)
153,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -17,95 грн
112,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
154,41 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
Всього: упаковка (2)
153,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
152,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
153,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (2)
152,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (2)
153,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
152,75 грн