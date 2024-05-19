БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м синій, №1 - Київ (683597) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 87
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80