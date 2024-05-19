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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м синій, №1 - Київ (683597) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
123,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
122,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
122,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48
Всього: упаковка (1)
122,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (2)
122,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
122,65 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
Всього: упаковка (1)
122,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 87
Всього: упаковка (2)
122,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
122,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
81,99
Економія: -4,71 грн
77,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
98,91
Економія: -7,35 грн
91,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (2)
121,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
101,93
Економія: -9,88 грн
92,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
Всього: упаковка (1)
123,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
122,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
103,72
Економія: -16,90 грн
86,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
121,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
100,49
Економія: -12,00 грн
88,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
122,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
123,07 грн