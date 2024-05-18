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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м синій, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (683597) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
101,90
Економія: -13,21 грн
88,69 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
101,34
Економія: -7,56 грн
93,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (2)
122,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
122,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -15,01 грн
88,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
123,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (2)
122,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
121,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
122,11 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
121,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
121,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
121,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
122,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
123,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
123,34 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
122,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
122,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
122,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
123,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
122,70 грн