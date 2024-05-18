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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м сірий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (683595) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
101,34
Економія: -7,56 грн
93,78 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -16,00 грн
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
100,46
Економія: -12,09 грн
88,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
100,40
Економія: -8,35 грн
92,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
101,02
Економія: -11,88 грн
89,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
100,40
Економія: -8,35 грн
92,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
80,96
Економія: -3,68 грн
77,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (1)
78,02
Економія: -4,17 грн
73,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
101,05
Економія: -14,23 грн
86,82 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом