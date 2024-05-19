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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м рожевий, №1 - Київ (683594) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
154,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
153,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (10)
152,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
156,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
154,57 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (2)
152,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (1)
99,64
Економія: -4,66 грн
94,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
153,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Всього: упаковка (3)
152,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (3)
154,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
153,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
152,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
154,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (3)
152,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
153,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Всього: упаковка (1)
153,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (2)
153,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (2)
154,37 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Всього: упаковка (9)
154,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
154,33 грн