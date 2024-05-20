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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м рожевий, №1 - Одеса (683593) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
122,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
122,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
123,12 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
121,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
123,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
122,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
122,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (1)
122,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
122,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
122,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
121,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
122,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
122,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
116,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
75,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
122,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
121,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
80,51
Економія: -4,71 грн
75,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
122,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (2)
122,66 грн