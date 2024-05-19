БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м рожевий, №1 - Київ (683593) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1