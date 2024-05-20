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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м помаранчевий, №1 - Одеса (683592) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
130,25
Економія: -19,19 грн
111,06 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
98,20
Економія: -5,55 грн
92,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
128,37
Економія: -10,49 грн
117,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
101,32
Економія: -6,34 грн
94,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
98,01
Економія: -3,03 грн
94,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
100,62
Економія: -5,64 грн
94,98 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом