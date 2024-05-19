БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м помаранчевий, №1 - Київ (683591) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Південне, вул. Центральна, 59/44
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4