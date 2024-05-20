БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м жовто-зелений, №1 - Одеса (683588) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
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Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22