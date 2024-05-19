БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м жовто-зелений, №1 - Київ (683588) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Садова, 5