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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Запоріжжя (676346) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
707,00
Економія: -81,00 грн
626,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
719,00
Економія: -93,00 грн
626,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
707,00
Економія: -81,00 грн
626,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Черкаси, вул. Захисників Азовсталі, 6
Всього: упаковка (4)
631,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
631,40 грн