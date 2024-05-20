Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО "La Roche Posay"Ціни в аптеках

АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Одеса (676346) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Мудрого Ярослава, 52-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, вул. Комерційна, 58
Всього: упаковка (2)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 96
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Захисників Азовсталі, 6
Всього: упаковка (4)
631,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
631,40 грн