Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО "La Roche Posay"Ціни в аптеках

АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Київ (676346) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (5)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн