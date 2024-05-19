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Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №28 - Львів (597354) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
442,15
Економія: -44,51 грн
397,64 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
410,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
410,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
440,99
Економія: -53,60 грн
387,39 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
397,65
Економія: -19,04 грн
378,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
445,51
Економія: -48,31 грн
397,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
410,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
399,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
410,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
521,99
Економія: -134,60 грн
387,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
410,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
410,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
450,33
Економія: -39,71 грн
410,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
522,99
Економія: -135,60 грн
387,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
376,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
410,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
410,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
410,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
410,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
479,99
Економія: -92,60 грн
387,39 грн