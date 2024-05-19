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АРНІКА СПОРТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ тм "WELEDA" 200 мл - Київ (681694) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
301,00
Економія: -2,00 грн
299,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
264,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
304,29 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
299,71 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (2)
313,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
301,83 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
301,00
Економія: -2,00 грн
299,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (2)
304,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
301,00
Економія: -2,00 грн
299,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
277,83 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
277,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
302,35 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
272,54 грн