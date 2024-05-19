Аффида Макс Експрес капсули м'які 400 мг блістер, №20 - Львів (586548) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 189 аптеках
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 3
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17