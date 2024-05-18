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Аффида Макс Експрес капсули м'які 400 мг блістер, №20 - Харків (586548) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
216,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
258,91
Економія: -43,33 грн
215,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
252,80
Економія: -42,75 грн
210,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
253,50
Економія: -24,00 грн
229,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
250,00
Економія: -34,10 грн
215,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
253,93
Економія: -49,17 грн
204,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
261,67
Економія: -35,28 грн
226,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (3)
263,70
Економія: -47,80 грн
215,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
270,38
Економія: -54,28 грн
216,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
260,64
Економія: -44,54 грн
216,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
211,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (3), блістер (1)
250,00
Економія: -20,50 грн
229,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
218,69
Економія: -6,47 грн
212,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (5)
229,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
224,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
254,61
Економія: -46,51 грн
208,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2), блістер (1)
255,80
Економія: -26,30 грн
229,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (4), блістер (1)
264,40
Економія: -34,90 грн
229,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (3)
264,40
Економія: -34,90 грн
229,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (3)
255,80
Економія: -39,90 грн
215,90 грн