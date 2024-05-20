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NCTF-РЕВЕРС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл - Одеса (645191) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Роза
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
2805,30 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
2805,30 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
2805,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
2805,30 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
2635,00 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
2805,30 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
2805,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
2234,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
2457,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
2227,53
Економія: -119,72 грн
2107,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
2726,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
2457,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
2457,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
2703,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (5)
2826,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
3015,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
2849,71 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
2587,28
Економія: -30,58 грн
2556,70 грн