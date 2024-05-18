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NCTF-РЕВЕРС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (645191) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
2457,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
2550,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
2703,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (5)
2826,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
3015,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
2217,84
Економія: -110,03 грн
2107,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
3015,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
3015,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
2826,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
3129,85
Економія: -93,90 грн
3035,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
2457,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
2580,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
2457,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
2580,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
3015,00 грн