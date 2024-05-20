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PLUSSSZ МАГНИЙ ФОРТЕ таблетки шипучі 4.3 г зі смаком апельсина-грейпфрута, №20 - Одеса (661680) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
99,50
Економія: -13,66 грн
85,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
114,99
Економія: -29,15 грн
85,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -20,15 грн
85,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
81,80
Економія: -6,84 грн
74,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
110,99
Економія: -25,15 грн
85,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -22,66 грн
85,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -14,66 грн
85,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
87,87
Економія: -12,70 грн
75,17 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом