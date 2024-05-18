Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32 Всього: упаковка (1) 89,03 Економія: -13,86 грн 75,17 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Кременчук, просп. Свободи, 83/1 Всього: упаковка (1) 82,52 Економія: -7,56 грн 74,96 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вільногірськ, вул. Центральна, 41 Всього: упаковка (1) 105,99 Економія: -20,16 грн 85,83 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2 Всього: упаковка (1) 114,99 Економія: -29,16 грн 85,83 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 99,50 Економія: -13,67 грн 85,83 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Червоної Калини, 26 Всього: упаковка (1) 100,50 Економія: -14,67 грн 85,83 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9 Всього: упаковка (1) 108,50 Економія: -22,67 грн 85,83 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6 Всього: упаковка (2) 110,99 Економія: -25,16 грн 85,83 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 98,00 грн