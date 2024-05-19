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NCEF-НАЙТ МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Київ (645270) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
2365,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
2361,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
2361,83 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
2365,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (5)
2365,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (5)
2365,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
2365,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
2452,70
Економія: -73,58 грн
2379,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
2365,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
2365,00 грн