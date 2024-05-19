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АШВАГАНДА СУПЕР КОНЦЕНТРАТ капсули 500 мг, №60 - Львів (669533) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
340,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
316,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
316,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
429,50
Економія: -132,90 грн
296,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
316,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
316,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
316,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
429,50
Економія: -132,90 грн
296,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
316,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
316,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
316,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
316,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
335,99
Економія: -39,02 грн
296,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
316,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
316,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
316,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
429,50
Економія: -132,90 грн
296,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
316,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
316,30 грн