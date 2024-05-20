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ABCDERM ШАНЖ ІНТЕНСИВ 75 г - Одеса (645479) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
330,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
397,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
397,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
397,00 грн
В інших містах:
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 11
Всього: упаковка (2)
323,60 грн