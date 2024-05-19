Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаABCDERM ШАНЖ ІНТЕНСИВЦіни в аптеках

ABCDERM ШАНЖ ІНТЕНСИВ 75 г - Київ (645479) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (2)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (1)
323,60 грн