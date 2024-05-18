Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаABCDERM ШАНЖ ІНТЕНСИВЦіни в аптеках

ABCDERM ШАНЖ ІНТЕНСИВ 75 г - Харків (645479) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
385,00
Економія: -64,00 грн
321,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Будь здоровий
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
356,40
Економія: -10,69 грн
345,71 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
323,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
408,25
Економія: -12,25 грн
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
323,60 грн