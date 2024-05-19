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ABCDERM ПЕРІ-ОРАЛЬ 40 мл - Львів (645492) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
547,34
Економія: -1,61 грн
545,73 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
512,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
563,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (2)
563,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
563,05 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
569,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн