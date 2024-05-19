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ABCDERM ПЕРІ-ОРАЛЬ 40 мл - Київ (645492) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
600,00
Економія: -92,47 грн
507,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (2)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (2)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 62-А
Всього: упаковка (1)
512,40 грн