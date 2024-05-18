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ABCDERM ПЕРІ-ОРАЛЬ 40 мл - Харків (645492) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
599,00
Економія: -91,00 грн
508,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
Всього: упаковка (2)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
527,00
Економія: -15,81 грн
511,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
646,40
Економія: -19,39 грн
627,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
512,40 грн