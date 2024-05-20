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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Запоріжжя (645480) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
669,00
Економія: -84,00 грн
585,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
680,00
Економія: -95,00 грн
585,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
555,49
Економія: -25,09 грн
530,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
547,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
537,17 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
618,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (5)
646,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
690,00 грн