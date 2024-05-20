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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Одеса (645480) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
664,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
664,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
664,10 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
618,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
561,59
Економія: -31,19 грн
530,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
562,60
Економія: -32,20 грн
530,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
548,70
Економія: -18,30 грн
530,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
549,44
Економія: -19,04 грн
530,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
551,56
Економія: -21,16 грн
530,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
716,05
Економія: -21,48 грн
694,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
562,01
Економія: -31,61 грн
530,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (2)
562,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (4)
579,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
690,00 грн