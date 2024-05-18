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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Харків (645480) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
618,44 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
590,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
599,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (5)
646,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
618,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
537,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
547,60 грн