Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаABCDERM ГЕЛЬЦіни в аптеках

ABCDERM ГЕЛЬ 1 л - Одеса (666815) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
748,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
681,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
723,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
749,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
714,86 грн
Маргарита
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
Роза
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (5)
729,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
639,50 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
Валерія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
639,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
674,78 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
Вузівська
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
729,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
639,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
748,20 грн
В інших містах:
Анкор
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
Жемчужина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
729,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
718,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
685,55 грн