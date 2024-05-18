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ABCDERM ГЕЛЬ 1 л - Дніпро (Дніпропетровськ) (666815) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
775,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
719,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
680,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
775,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
671,57 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
775,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
747,84 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
775,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
724,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
775,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
717,47 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
674,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
676,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (3)
649,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
721,11 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
735,00
Економія: -101,00 грн
634,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
681,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
775,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
728,00
Економія: -94,00 грн
634,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
775,00 грн