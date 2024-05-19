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ABCDERM ГЕЛЬ 200 мл - Київ (645491) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
403,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
424,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
427,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
471,00
Економія: -71,59 грн
399,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
471,00
Економія: -71,59 грн
399,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
490,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
424,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
508,70
Економія: -15,26 грн
493,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
508,70
Економія: -15,26 грн
493,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
508,70
Економія: -15,26 грн
493,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
457,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
471,00
Економія: -71,59 грн
399,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
508,70
Економія: -15,26 грн
493,44 грн