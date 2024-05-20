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ABCDERM БЕБІСКВАМ 40 мл - Запоріжжя (645493) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
404,68
Економія: -18,28 грн
386,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
399,34
Економія: -12,94 грн
386,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
406,15
Економія: -19,75 грн
386,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
400,43
Економія: -14,03 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
404,75
Економія: -18,35 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
479,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
475,05
Економія: -0,72 грн
474,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (2)
413,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
509,03
Економія: -39,55 грн
469,48 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн