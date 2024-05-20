Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаABCDERM БЕБІСКВАМЦіни в аптеках

ABCDERM БЕБІСКВАМ 40 мл - Одеса (645493) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Вузівська
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
479,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
409,12
Економія: -22,72 грн
386,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
409,85
Економія: -23,45 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 11
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
402,51
Економія: -16,11 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (2)
413,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
404,33
Економія: -17,93 грн
386,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
402,67
Економія: -16,27 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (2)
413,50 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
474,03
Економія: -5,01 грн
469,02 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Сторожинецька, 2
Всього: упаковка (1)
452,95 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн