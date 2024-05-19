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ABCDERM БЕБІСКВАМ 40 мл - Львів (645493) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
440,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
412,87
Економія: -26,47 грн
386,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
452,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
405,84
Економія: -19,44 грн
386,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
404,29
Економія: -17,89 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
382,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
452,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
404,10
Економія: -17,70 грн
386,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
408,77
Економія: -22,37 грн
386,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
452,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
402,55
Економія: -16,15 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (2)
413,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
410,09
Економія: -23,69 грн
386,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
478,71
Економія: -13,99 грн
464,72 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
507,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
452,95 грн