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ABCDERM БЕБІСКВАМ 40 мл - Харків (645493) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
407,30
Економія: -20,90 грн
386,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
400,50
Економія: -14,10 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
404,14
Економія: -17,74 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
398,26
Економія: -11,86 грн
386,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
402,78
Економія: -16,38 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
469,92
Економія: -0,19 грн
469,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
412,40
Економія: -26,00 грн
386,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (1)
411,86
Економія: -25,46 грн
386,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
403,59
Економія: -17,19 грн
386,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
400,77
Економія: -14,37 грн
386,40 грн