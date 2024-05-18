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ABCDERM БЕБІСКВАМ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (645493) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
399,07
Економія: -12,67 грн
386,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
403,40
Економія: -17,00 грн
386,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
401,04
Економія: -14,64 грн
386,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
411,21
Економія: -24,81 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
400,23
Економія: -13,83 грн
386,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
468,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (1)
413,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
407,34
Економія: -20,94 грн
386,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
521,65
Економія: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (1)
398,22
Економія: -11,82 грн
386,40 грн