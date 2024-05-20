Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаABCDERM H2OЦіни в аптеках

ABCDERM H2O 1 л - Одеса (666814) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
536,53
Економія: -24,33 грн
512,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
853,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
729,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
709,82
Економія: -28,22 грн
681,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
853,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
719,97
Економія: -38,37 грн
681,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
714,73
Економія: -33,13 грн
681,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (2)
727,13
Економія: -45,53 грн
681,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
714,93
Економія: -33,33 грн
681,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
726,65
Економія: -45,05 грн
681,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
722,97
Економія: -41,37 грн
681,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
920,20
Економія: -27,61 грн
892,59 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
729,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
920,20
Економія: -27,61 грн
892,59 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
729,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
831,00
Економія: -108,00 грн
723,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
885,00 грн