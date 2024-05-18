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ABCDERM H2O 1 л - Харків (666814) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
830,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
658,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
758,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
658,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
658,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
718,47
Економія: -36,87 грн
681,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
706,48
Економія: -24,88 грн
681,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
729,40 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
831,00
Економія: -108,00 грн
723,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (2)
729,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
702,53
Економія: -20,93 грн
681,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
920,20
Економія: -27,61 грн
892,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
706,07
Економія: -24,47 грн
681,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
705,46
Економія: -23,86 грн
681,60 грн