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ABCDERM H2O 100 мл - Запоріжжя (645485) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
160,87
Економія: -7,27 грн
153,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
187,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
158,75
Економія: -5,15 грн
153,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
161,45
Економія: -7,85 грн
153,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (2)
199,20
Економія: -15,26 грн
183,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (2)
200,95
Економія: -14,33 грн
186,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
207,40
Економія: -6,22 грн
201,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
162,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
204,79
Економія: -17,40 грн
187,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
162,82 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
192,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 291-В
Всього: упаковка (1)
170,96 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
192,40 грн