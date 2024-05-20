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ABCDERM H2O 100 мл - Одеса (645485) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
192,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
192,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (2)
163,86
Економія: -10,26 грн
153,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (2)
163,77
Економія: -10,17 грн
153,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (2)
162,39
Економія: -8,79 грн
153,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
162,92
Економія: -9,32 грн
153,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
159,11
Економія: -5,51 грн
153,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
207,40
Економія: -6,22 грн
201,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
162,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (2)
167,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
200,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
207,40
Економія: -6,22 грн
201,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
200,00 грн