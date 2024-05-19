Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаABCDERM H2OЦіни в аптеках

ABCDERM H2O 100 мл - Київ (645485) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
200,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
192,00
Економія: -29,18 грн
162,82 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
207,40
Економія: -6,22 грн
201,18 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
162,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
162,54
Економія: -8,94 грн
153,60 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
167,70 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
162,82 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
207,40
Економія: -6,22 грн
201,18 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
207,40
Економія: -6,22 грн
201,18 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
192,00
Економія: -29,18 грн
162,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
158,44
Економія: -4,84 грн
153,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
160,19
Економія: -6,59 грн
153,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
162,82 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (2)
167,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
187,24 грн